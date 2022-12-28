Окупаційна влада тимчасово анексованого Криму почала будівництво інженерних укріплень на випадок бойових дій, відтак уздовж західного узбережжя зводиться оборонна лінія, що складається з траншей, окопів, протитанкових пірамід та мінних полів.

Про це повідомляє “Голос Америки“.

Мешканці тимчасово окупованого Криму публікують у соціальних мережах фотознімки цих споруд з питаннями щодо того навіщо все це.

Відтак, перша інформація про траншеї на кримському узбережжі з’явилися 9 грудня. “А що це у нас на пляжі якісь ями? Готуємось до нападу з моря?” — написав у телеграм-чаті селища міського типу Чорноморське місцевий житель Ігор Солтан.

Своєю чергою, інший користувач припустив, що траншеї вирили з метою оборони. “Мобілізовані будують укріпрайон. У селах Міжводне, Північне те саме — перекопали всі пляжі”. За словами користувача, він почув про це нібито на зустрічі із головою адміністрації Чорноморського району Олексієм Михайловським. За даними видання, отримати підтвердження, що така зустріч відбулася і що чиновник справді давав такі пояснення, не вдалося.

Зокрема, у телеграм-каналі “Кримський вітер” опублікували фото- та відеозаписи з виритими траншеями.

За однією із версій зі слів окупаційної адміністрації селища, так звана «влада» нібито вирішила протягнути до дитячого пляжу водопровідну трубу — для цього вирили траншеї.

Деякі місцеві мешканці вірять в таку версію. На її підтвердження вони зазначають, що глибина траншей досягає півтора метра, а ширина – близько 1 метра. Саме тому, такі розміри, за їхніми словами, не дозволяють військовослужбовцям укритися у разі бойових дій.

Водночас інші жителі Чорноморського звертають увагу на те, що траншеї мають характерну зигзагоподібну форму — саме так зазвичай виглядають рови, що створюють для оборони місцевості. До того ж на деяких знімках видно людей у військовій формі. Робітники, які риють траншеї в цивільних цілях, зазвичайтвиглядають інакше, пишуть користувачі.

Крім цього, минулого року цей пляж вже реконструювали. Робітники відремонтували тротуари вздовж проїжджої частини та облаштували нові пішохідні доріжки. Тому те, що окупаційна влада вирішила провести на пляж воду через рік після завершення ремонтних робіт, викликає здивування.

Так звана “адміністрація” Чорноморського району фактично підтвердила, що рівчаки на березі копають військові. “Це знаходиться у безпосередньому віданні Міністерства оборони РФ”, — йдеться у роз’ясненні, яке надали журналістам Радіо Свобода співробітники призначеної Росією районної адміністрації.

Поблизу набережної колись розташовувалися кілька військових об’єктів: колишні позиції ППО, закинута окрема ракетна технічна частина (військова частина А-2091), територія колишнього 296-го Констанцського дивізіону ракетних катерів, а також колишні позиції для розміщення зенітно-ракетних систем С-200. Чи використовуються ці об’єкти під час військового вторгнення в Україну, невідомо. Проте українські військові експерти вважають, що саме у Чорноморському російська армія зберігає боєприпаси для зенітно-ракетних та берегових комплексів.

Крім того, 15 грудня нові берегові загородження з’явилися за 55 кілометрів від Чорноморського — на пляжі на околицях села Молочне Сакського району. По дорозі до пляжу російські війська перекрили дорогу та розмістили саморобні таблички, які попереджають про мінування території.

У Головному управлінні української розвідки повідомили, що російські військові “намагаються додатково зміцнити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту”.

“Вздовж берега обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей. Додатково встановлюються так звані “зуби дракона” — ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки,” — розповіли в ГУР.

Поблизу знаходиться одразу кілька російських військових об’єктів. Не виключено, що російське командування очікує на те, що українські війська висадяться на узбережжя для захоплення цих стратегічно важливих об’єктів.

Також 18 грудня з’явилися фотографії траншей, виритих на пляжі у селищі Міжводне Чорноморського району. На пляжі з’явилися обладнані вогневі точки, укріплені мішками з піском.

У представництві президента України в Автономній республіці Крим повідомили, що російські військовослужбовці вимагають від мешканців Міжводного, які володіють нерухомим майном на узбережжі, “все звільнити та залишити” під приводом, що вони заважають будувати оборонні споруди.

Ймовірно, що російська армія готується до оборонних дій і на південному заході півострова. Останнім часом жителі Севастополя неодноразово бачили на вулицях трали, які перевозили бетонні модулі для спорудження довгострокових вогневих точок. Автопоїзди із залізобетонними виробами помітили на проспекті Жовтневої Революції, на Камишовому шосе та на вулиці Вакуленчука. В останньому випадку, судячи з напрямку руху, трал міг їхати у бік бухти Козачої, де дислокується 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти.

Раніше, у листопаді, російські військові будували лінії укріплень у північній частині Криму — у районі Армянська та КПВВ “Чонгар”. На це звернув увагу OSINT-фахівець Бенджамін Пітте. Він опублікував кілька супутникових знімків, на яких видно, як будівельна техніка відновлює старі траншеї та риє нові.

Варто зазначити, що офіційні представники кримської окупаційної адміністрації не заперечують, що у Криму активно ведуться фортифікаційні роботи. Відтак, 18 грудня, речник російського так званого “парламенту” Криму Володимир Константинов заявив, що берегові загородження будуються незважаючи на те, що півострову ніщо не загрожує, і що “ніякої паніки серед кримчан немає”.

Раніше про будівництво укріплень говорив й призначений Кремлем “голова” Криму Сергій Аксьонов.

Своєю чергою, 23 грудня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські армійці здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой, що на території тимчасово окупованого Криму.