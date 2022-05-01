На травневі свята у невизнаному Придністров’ї готуються до виправдання агресії проти України. Оприлюднили номер газети "Придністров’я", датований 2 травня, де через теракти просять "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки при Міноборони.

У газеті описані криваві теракти 2 травня. Зазначено, що під час них загинули десятки людей, зокрема діти, літні особи та жінки.

“Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на “Україну і колективний Захід”, – попереджають в ГУР.

Для цього на російських теренах відкриються “мобілізаційні пункти”, а також в так званих “ЛНР”, “ДНР”, Абхазії та САР. У них набирають добровольців, які згодні воювати в армії Придністров’я. У такий спосіб Кремль намагається легалізувати власну агресію та провокації з території “ПМР”.

Зокрема газета наголосила, що більше немає “можливості уникнути великої війни у придністровців”. Автори газети пов’язують сподівання з “протидією братської Росії”, оскільки нібито Київ та Захід вже “винесли свій вирок та узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом”.