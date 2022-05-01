Про це повідомили в Головному управлінні розвідки при Міноборони.
У газеті описані криваві теракти 2 травня. Зазначено, що під час них загинули десятки людей, зокрема діти, літні особи та жінки.
“Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на “Україну і колективний Захід”, – попереджають в ГУР.
Для цього на російських теренах відкриються “мобілізаційні пункти”, а також в так званих “ЛНР”, “ДНР”, Абхазії та САР. У них набирають добровольців, які згодні воювати в армії Придністров’я. У такий спосіб Кремль намагається легалізувати власну агресію та провокації з території “ПМР”.
Зокрема газета наголосила, що більше немає “можливості уникнути великої війни у придністровців”. Автори газети пов’язують сподівання з “протидією братської Росії”, оскільки нібито Київ та Захід вже “винесли свій вирок та узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом”.
- Нагадаємо, під впливом міжнародних економічних санкцій російська економіка відчутно деградує, тому, щоб зменшити втрати від обмежень, РФ залучає треті країни.
- Цей тиждень війни в Україні по-справжньому перевів криваву боротьбу окремої нації за визволення від російської навали у протистояння великих держав, яке потенційно може розтягнутися на роки уперед.
- Відомо, що в Європейському союзі почалися дискусії щодо потреби в забороні імпорту з РФ ядерного палива для АЕС та проєктів, створених за участі дочірньої компанії “Росатому”.