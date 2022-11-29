Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини, разом з працівниками воєнних комісаріатів з “ЛНР” та “ДНР”. Зокрема відомо про їхнє розташування в селі Красне Каховського району.

Водночас окупанти не приховують, що в грудні особовий склад залучать до незаконного призову мешканців регіону з російськими паспортами. Також у Центрі не виключили, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів РФ.

У такий спосіб, Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасового окупованих територій залишити регіон.