Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Зазначається, що підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини, разом з працівниками воєнних комісаріатів з “ЛНР” та “ДНР”. Зокрема відомо про їхнє розташування в селі Красне Каховського району.
Водночас окупанти не приховують, що в грудні особовий склад залучать до незаконного призову мешканців регіону з російськими паспортами. Також у Центрі не виключили, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів РФ.
У такий спосіб, Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасового окупованих територій залишити регіон.
- Експерти Інституту вивчення війни прокоментували інформацію про те, що у Росії хочуть мобілізувати на війну проти України 5 000 000 осіб. За даними аналітиків, мобілізація такої кількості росіян – це нездійсненне завдання для Кремля.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Попри попередні заяви щодо буцімто “перевиконання плану”.