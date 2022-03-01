За наявними розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону розташувалися білоруські танки у кількості близько 300 шт.

Наразі повідомляється, що колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України).