Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За наявними розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону розташувалися білоруські танки у кількості близько 300 шт.
Наразі повідомляється, що колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України).
Очікується, що Росія планує здійснити свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.
У відомстві закликають до максимального поширення інформації.
- Нагадаємо, Міністерство оборони РФ офіційно попередило про намір завдати удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.
- Українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про погіршення морального стану росіян. І йдеться не лише про російських солдатів, які зараз атакують Україну, а й про тих, хто проживає у РФ та вже відчуває на собі дію світових санкцій.