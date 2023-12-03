Аналітики пишуть про одну із останніх погроз міністра закордонних справ лаврова, який 30 листопада заявив, що Молдова є «наступною жертвою гібридної війни».

«Погроза лаврова, можливо, надала сміливості деяким проросійським гравцям спробувати посіяти політичну нестабільність та розкол у Молдові», — кажуть військові фахівці.

Проросійська голова молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила, що молдовська державна енергетична компанія «Молдовагаз» заблокувала Гагаузії отримання газу від турецького постачальника, з яким проросійський регіональний уряд Гагаузії домовився поза державними контрактами. Гуцул заявила, що Молдовагаз продає газ за вищою ціною, ніж турецький постачальник.

Напередодні президентка Молдови Майя Санду відхилила запит Гуцул на візит, оскільки вона є членом забороненої політичної партії «Шор», яку РФ використовувала для просування проросійських інтересів і політичної нестабільності у Молдові, поки Конституційний суд Молдови не заборонив цю партію у червні 2023 року.

«Росія організувала ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року і може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні», — стверджують аналітики.