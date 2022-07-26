Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки України, Росія розпочала активну фазу підготовки “референдуму” про незаконне приєднання тимчасово окупованих територій сходу України.

Для проведення псевдореферендуму російські загарбники планують використати проросійську організацію “Донецька республіка”. Раніше ця організація діяла лише на території так званої “ДНР”, проте зараз її географію розширяють. Також можлива зміна її назви на “Большая Россия”.

За інформацією СБУ, у складі цього утворення діє понад 1000 активістів, які щодня проводять зустрічі з мешканцями тимчасово окупованих територій.

“Фактично, вони вербують людей та закликають їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тис. місцевого населення”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, окупаційна влада хоче залучити підконтрольні медіаресурси, щоб поширювати свою пропаганду про фейкові заходи серед 50 млн глядачів з Росії та сходу України.

Росіяни планують перемістити до регіону більше як 1 тисячу російських “експертів” і “добровольців” для розхитування внутрішньої ситуації на свою користь. Вони хочуть організовувати незаконні масові зібрання для того, щоб поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму. Також загарбники планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо “приєднання” Донецької області до РФ.

Окупанти пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети для того, щоб отримати підтримку від місцевих жителів.

“Для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих “активістів” у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Для того, щоб за потреби “розгорнути” масштабну підривну діяльність”, – наголошують у СБУ.