Президент РФ Володимир Путін запевнив австрійського канцлера Карла Нехаммера, що між Росією та Україною відбудеться обмін полоненими.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що Нехаммер та Путін провели телефонну розмову, під час якої президент РФ запевнив австрійського канцлера в тому, що зусилля щодо обміну полоненими між РФ та Україною буде активізовано. Путін додав, що з оптимізмом розглядає таку можливість.

Голова країни-агресора також повідомив, що буде забезпечено вільний доступ працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених українців, та попросив надати доступ до російських полонених в Україні.

Окрім цього, темою розмови стала безпека судноплавства в акваторії Азовського й Чорного морів.

Нехаммер отримав “позитивні сигнали” від Путіна про те, що буде вирпішено проблему розблокування експорту українського продовольства через Чорне море.

Також Путін підтвердив готовність Росії виконувати зобов’язання щодо постачання газу до Австрії.