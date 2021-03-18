Про це йдеться в заяві очільників МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії і США, а також високого представника Європейського союзу з нагоди сьомої річниці незаконної анексії Росією Криму, яке опубліковано на сайтах урядів США і Британії.

“Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити це не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення міжнародної “Кримської платформи” для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму”, – йдеться в заяві.

Глави МЗС країн G7 також рішуче виступають проти продовження Росією дестабілізації України, передусім проти дій Росії в окремих районах Донецької й Луганської областей, та нехтування нею зобов’язань, взятих на себе в рамках Мінських угод.

Наголошується, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

Крім того, міністри привітали ухвалення рішення про припинення вогню, вчинене 27 липня минулого року, яке, за їхніми словами, значно зменшило насильство в зоні конфлікту.

“Однак конфлікт продовжує забирати людські життя і суттєво шкодити критичній інфраструктурі.

Ми шкодуємо про нещодавню військову ескалацію збройних формувань, підтримуваних Росією на лінії зіткнення. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити підживлення конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням на сході України, а також надання російського громадянства сотням тисяч українських громадян”, – заявили в G7.

Вони також запевнили, що G7 залишається повністю відданою виконанню санкцій та надалі підтримувати Україну.