Російський оборонний виробничий сектор, ймовірно, вдається до використання праці ув'язнених, намагаючись задовольнити потреби у виробництві воєнного часу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, у листопаді 2022 року “Уралвагонзавод”, найбільший у Росії виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСИН) він візьме на роботу 250 ув’язнених.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що у Росії існує давня традиція використання праці ув’язнених, але з 2017 року примусові роботи як окремий вид кримінального покарання було відновлено.

Федеральна служба виконання покарань, що має один із найвищих показників ув’язнення у світі, контролює розгалужену імперію з понад 400 000 ув’язнених, і часто звинувачується у надзвичайній жорстокості та корупції.

Крім того, у розвідці підкреслили, що ув’язнені є унікальним людським ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки війни в Україні, яку РФ називає “спеціальною військовою операцією”, водночас добровольці залишаються в дефіциті.

“Праця ув’язнених, ймовірно, буде мати попит серед виробників низькотехнологічної зброї, таких як “Уралвагонзавод”, які майже напевно перебувають під сильним тиском з боку Москви через потребу збільшення обсягів виробництва”, – підсумували у міністерстві оборони Великої Британії.