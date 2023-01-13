Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, у листопаді 2022 року “Уралвагонзавод”, найбільший у Росії виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСИН) він візьме на роботу 250 ув’язнених.
У Міноборони Великої Британії зазначили, що у Росії існує давня традиція використання праці ув’язнених, але з 2017 року примусові роботи як окремий вид кримінального покарання було відновлено.
Федеральна служба виконання покарань, що має один із найвищих показників ув’язнення у світі, контролює розгалужену імперію з понад 400 000 ув’язнених, і часто звинувачується у надзвичайній жорстокості та корупції.
Крім того, у розвідці підкреслили, що ув’язнені є унікальним людським ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки війни в Україні, яку РФ називає “спеціальною військовою операцією”, водночас добровольці залишаються в дефіциті.
“Праця ув’язнених, ймовірно, буде мати попит серед виробників низькотехнологічної зброї, таких як “Уралвагонзавод”, які майже напевно перебувають під сильним тиском з боку Москви через потребу збільшення обсягів виробництва”, – підсумували у міністерстві оборони Великої Британії.
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