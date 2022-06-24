За даними українських розвідників, РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій у місті Мозир. Зокрема, підірвавши цивільну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Зазначається, що для цього до міста під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. Серед них – співробітники головного розвідувального управління РФ та найманці приватних військових компаній, контрольованих російським бізнесменом Євгеном Пригожиним і міністром оборони Сергієм Шойгу.

“Тобто, буде використано сценарій, аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи у кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних чеченських бойовиків”, — йдеться в повідомленні.

Російське ГРУ (Головне розвідувальне управління) планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському нафтопереробному заводу, об’єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарень та шкіл.

На думку кремлівських кураторів “спецоперації”, це створить для самопроголошеного президента Олександра Лукашенка формальний привід для розв’язування війни. На тлі цієї інформації офіцери армії Білорусі розпочали евакуацію своїх сімей з міста.