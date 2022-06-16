Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ не становить загрози для країн Балтії та Фінляндії, водночас планує протистояти західним санкціям і завершити свою мету на Донбасі на сході України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідаючи на запитання про намір РФ окупувати частину українських територій в Одесі, Харкові та Херсоні, Пєсков відповів, що рішення буде залежати від “волі місцевих людей”.

“Ціль номер один – захистити людей Донбасу та Луганська від тих, хто зараз обстрілює, наприклад, Донецьк і вбиває там мирних жителів. Що стосується інших територій та регіонів України, то ви знаєте, що чим більше наші військові очищають територію від тих націоналістичних полків, тим більше людей їх вітають і тим більше людей заявляють про своє бажання припинити своє майбутнє життя з сучасним режимом у Києві”, – заявив він.

Водночас Пєсков наголосив, що РФ не становить загрози для країн Балтії та Фінляндії, котра минулого місяця оголосила про свій намір приєднатися до НАТО на тлі нападу РФ на Україну.

“Ми впевнені, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО не принесе додаткових переваг безпеці європейського континенту. Навпаки, це принесе додаткову напругу”, – вважає він.

Речник визнав, що Москва не знаходиться в “зручному становищі” після “безпрецедентних” економічних санкцій Заходу проти РФ, але заявив, що “вирішального ефекту” санкцій, на який сподівався Захід, “не сталося”.

За його словами, РФ планує “дуже серйозне збільшення” внутрішнього виробництва та інфраструктури.