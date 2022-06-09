Відповідне відео опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Зараз Збройні сили України контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Продовжуються обстріли підприємства “Азот”. Мер також додав, що руйнувань у місті дуже багато. Третина кварталів потребуватиме нової забудови. Водночас Стрюк запевнив: “ситуація складна, але контрольована”.
Зокрема, критична ситуація спостергічається з гуманітарна ситуація в місті майже критична. Попри це в Сєвєродонецьку залишається ще близько 10 тисяч мешканців. Евакуація неможлива через щільні обстріли.
Олександр Стрюк не зміг назвати статистику загиблих.
- Нагадаємо, що Василь Небензя, посол Росії в ООН заявив, що російські війська діють на території України згідно за планом, а також пообіцяв невдовзі показати “визволення” всієї території Луганської та Донецької областей.
- Також очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечив, що Сєвєродонецьк контролюють російські війська, однак попередив, що найближчими днями за місто розгорнуться запеклі бої.