В етері телемарафону єдиних новин мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів про ситуацію в місті станом на день 9 червня. За його словами, місто залишається українським.

Відповідне відео опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Зараз Збройні сили України контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Продовжуються обстріли підприємства “Азот”. Мер також додав, що руйнувань у місті дуже багато. Третина кварталів потребуватиме нової забудови. Водночас Стрюк запевнив: “ситуація складна, але контрольована”.

Зокрема, критична ситуація спостергічається з гуманітарна ситуація в місті майже критична. Попри це в Сєвєродонецьку залишається ще близько 10 тисяч мешканців. Евакуація неможлива через щільні обстріли.

Олександр Стрюк не зміг назвати статистику загиблих.