Про це повідомили у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Посилаючись на дані своєї розвідки, британське міноборони наголосило, що РФ продовжує атаки на Одесу, Херсон та Маріуполь з метою повністю отримати доступ до Чорного моря.

Це дозволить Росії контролювати морське сполучення України, що негативно відіб’ється на українській економіці.

Окрім цього у Великій Британії зауважили, що РФ продовжує ракетні обстріли міст України, щоб завадити намаганням українців поповнити запаси.

Також на тлі невдач російська армія почала обстрілювати школи, лікарні, житлові будинки та транспорті розв’язки, що свідчить про готовність Росії атакувати цивільну інфраструктуру з метою послабити рішучість України.

(1/3) Despite Russian ground operations focusing on eastern Ukraine, missile strikes continue across the country as Russia attempts to hamper Ukrainian resupply efforts.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 4, 2022