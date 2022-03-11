Генеральна прокуратура Російської Федерації подала на розгляд до суду заяву про визнання компанії Meta екстремістською організацією. Також забороняється діяльність компанії на території країни, зокрема обмежується доступ до Instagram.

Про це йдеться в офіційній заяві Генпрокуратури.

Причина — дозвіл компанії користувачам з України та інших країн публікувати заклики насильства щодо російських військових на тлі повномасштабного вторгнення до нашої держави.

“Унаслідок вторгнення Росії до України ми тимчасово дозволяємо користувачам вживати деякі словосполучення для вираження політичної позиції, які б раніше порушували наші правила з протидії “мові ненависті””, – йдеться у повідомленні компанії.

Відомо, що користувачів не блокуватимуть за побажання смерті Путіну та за заклик до насильства проти російських військових.

Також згідно з вимогою Генпрокуратури Росії Роскомнагляд обмежить доступ до Instagram в Росії.