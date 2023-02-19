Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що РФ скупчила сотні літаків та гелікоптерів на авіабазах на заході Росії, якомога далі від кордону.

Про це він зазначив у коментарі Kyiv Post.

Юсов поділився інформацією про наявність у росіян приблизно 450 літаків тактичної авіації (не стратегічних бомбардувальників) і близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні.

“Вони розміщені в основному на території Російської Федерації не менше ніж за 200 кілометрів від кордону, зосереджені в різних місцях, але за межами нашого обстрілу”, — пояснив він.

Поставлений США високоточний ракетний комплекс HIMARS, який зараз знаходиться на озброєнні Збройних сил України, є серйозною загрозою для російських аеродромів і літаків, що знаходяться на них. За словами Юсова, російські аеродроми та авіаційні засоби навмисно розташовані на відстані 200 кілометрів або більше від кордону, щоб не потрапити в зону потенційного удару 80-кілометрового залпу HIMARS.

Представник ГУР МО додав, що оцінки загроз військовій безпеці України не вказують на те, що Росія планує використати всі ці літаки відразу для масованої повітряної атаки, водночас припустив, що вони можуть бути використані для підтримки цілей Кремля на сході України.

“Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі, – сказав він. Напад з повітря на Київ малоймовірний. Наступ Росії на сході триває у намаганні реалізувати план Путіна щодо захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця березня”.

Згадуючи про минулу впевненість Кремля у тому, що його сили “візьмуть Київ за три дні”, на початку повномасштабного вторгення майже рік тому, Юсов передбачив, що нинішня спроба Москви завоювати східні регіони України також закінчиться невдачею, “з літаків чи без них”.

Раніше Велика Британія заявила, що Росія розгорнула майже всю свою армію в Україні, збільшуючи тиск уздовж лінії фронту на сході країни, але не досягаючи прориву.

Окрім цього, західна розвідка стверджує, що РФ скупчує авіацію на кордоні з Україною, що свідчить про те, що Москва може кинути свої літаки та гелікоптери у повномасштабну війну, щоб підтримати наземний наступ. Ймовірність ескалації спонукає союзників надати пріоритет швидким постачанням засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів Києву, аби відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.