Про це він заявив у Twitter.

Жарин зазначив, що з 2021 року Польща перебуває під тиском міграції. РФ та РБ розпочали гібридну операцію з використанням нелегального штучного міграційного маршруту. Тисячі агресивно налаштованих іноземців штурмують кордон Польщі. Країна також знаходиться під ударом російської пропаганди.

За його словами, ця операція триває.

Since 2021 PL has been under migratory pressure. 🇷🇺 and🇧🇾 have launched a hybrid operation using an illegal artificial migratory route. Thousands of aggressive foreigners have been storming Poland’s border. PL has been also under attack of RUS propaganda.

This operation continues

Інженерія примусової міграції, яку використовують росіяни, є одним з інструментів засобів невоєнної державної агресії”.

Представник офісу координатора спецслужб Польщі наголосив, що дії Москви в цій сфері доводять, що “Російська Федерація є основним дестабілізуючим фактором, який загрожує миру, стабільності та безпеці ЄС”.

Він зауважив, що ці загрози також стосуються Південної Європи.

Про це нещодавно говорив міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто”, — написав Жарин.

Politicians in Italy’s ruling coalition claim that Russia’s aim is to destabilize North Africa, with the effect of increasing migration towards the EU, particularly those countries that have spoken out against Russia in the war against Ukraine. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) April 12, 2023

Він нагадав, що глава Міноборони Італії вказав на проблему зростання кількості мігрантів, що прямують до кордонів з Африки. Це пов’язано зі стратегією гібридної війни, яку реалізує “група Вагнера”, використовуючи свій вплив у деяких африканських країнах, пояснив Крозетто.

Політики італійської правлячої коаліції стверджують, що метою Росії є дестабілізація Північної Африки, що призведе до збільшення міграції в бік ЄС, особливо тих країн, які виступили проти Росії у війні з Україною. Росія, стверджують вони, вже кілька років проводить операції з оточення Європи, а так звані вагнерівці є одними з організаторів нелегального переправлення мігрантів з Африки”, — зазначив він.

Rosja – jak przekonują – od kilku lat prowadzi działania okrążające wobec Europy, a tzw. Wagnerowcy są jednym z organizatorów nielegalnego przerzutu migrantów z Afryki. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) April 12, 2023

Russia, they argue, has been conducting encirclement operations against Europe for several years, and the so-called Wagnerians are one of the organizers of the illegal smuggling of migrants from Africa. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) April 12, 2023

Жарин констатував, що зростаючі загрози внаслідок небезпечної діяльності Росії означають, що в інтересах європейських країн боротися з російським впливом в Африці.

Зауважимо, 11 квітня уряд Італії оголосив надзвичайний стан у сфері міграції після “різкого зростання” потоків через Середземне море.

13 березня уряд Італії заявив, що російське угруповання найманців “Вагнер” стоїть за сплеском кількості мігрантів, які намагаються перетнути центральне Середземне море в межах стратегії Москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що тепер можна з упевненістю сказати, що “експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група “Вагнера”, використовуючи свою вагу в деяких африканських країнах”.

За даними ООН, одним з основних пунктів в’їзду в Європу є Італія. Протягом січня-листопада 2022 року до країни на човнах прибули близько 85 тисяч мігрантів. Більшість з них потрапляють у країну на невеликих човнах, а під час подорожі їх рятують благодійні судна.

У жовтні 2022 року склав присягу правий уряд Джорджі Мелоні, який намагався відмовляти пошуково-рятувальним кораблям, якими керують неурядові організації, причалювати до Італії.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.

13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.

Вже 21 березня в Євросоюзі запустили два проєкти захисту від напливу мігрантів.