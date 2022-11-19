Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.
Станом на 19 листопада 2022 року:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 4 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 76 ракет;
Також за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
Водночас у ВМС наголосили, що росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.
- Російська Федерація прагне виснажити запаси України систем протиповітряної оборони, збільшивши свої ракетні обстріли.