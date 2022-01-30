Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Російську Федерацію відвести війська від кордонів України та з тимчасово окупованих територій з метою переконання у серйозності своїх заяв щодо небажання війни.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

“Якщо російські офіційні особи серйозно заявляють, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну взаємодію та вивести збройні сили, котрі вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України”, – написав міністр.

Глава МЗС також зауважив, що єдиним відповідальним шляхом у ситуації є дипломатія.

Окрім цього, Дмитро Кулеба окремо висловив подяку главі МЗС Великобританії Ліз Трасс за рішучу позицію щодо стримування РФ. Та наголосив, що Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що та кількість російських військ, котра наразі розташована вздовж кордону України, недостатня для повномасштабного вторгнення.