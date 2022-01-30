Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
“Якщо російські офіційні особи серйозно заявляють, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну взаємодію та вивести збройні сили, котрі вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України”, – написав міністр.
Глава МЗС також зауважив, що єдиним відповідальним шляхом у ситуації є дипломатія.
Окрім цього, Дмитро Кулеба окремо висловив подяку главі МЗС Великобританії Ліз Трасс за рішучу позицію щодо стримування РФ. Та наголосив, що Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що та кількість російських військ, котра наразі розташована вздовж кордону України, недостатня для повномасштабного вторгнення.
- Раніше голова МЗС наголошував, що Україна не піде на поступки Кремлю, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна. Окрім цього, Україна не сприйме жодних компромісів, про які домовляться за її спиною.
- Також міністр зазначав, що Росія намагається дестабілізувати ситуації в Україні за допомогою залякувань війною та кібератаками.
- Водночас Дмитро Кулеба заявив, що Путін зупиняється лише там, де його зупинять.
- Окрім цього, голова МЗС пообіцяв, що Україна продовжить діалог з Німеччиною щодо постачання зброї.