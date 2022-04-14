Британська розвідка вважає, що ці міста можуть потрапити під масовані обстріли через публічний виступ президента країни-агресора Володимира Путіна. Він наголосив, що не змінює інтереси стосовно Донбасу, де готується новий наступ.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

“Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль по зосередженню сил для наступу є поверненням до традиційної російської військової доктрини”, — наголосили у повідомленні.

У міноборони Великої Британії зазначили, що для бою Україні потрібні значні рівні сил. Нині значну кількість російських військ і техніки стримує оборона Маріуполя.