Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.
Британська розвідка вважає, що ці міста можуть потрапити під масовані обстріли через публічний виступ президента країни-агресора Володимира Путіна. Він наголосив, що не змінює інтереси стосовно Донбасу, де готується новий наступ.
“Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль по зосередженню сил для наступу є поверненням до традиційної російської військової доктрини”, — наголосили у повідомленні.
У міноборони Великої Британії зазначили, що для бою Україні потрібні значні рівні сил. Нині значну кількість російських військ і техніки стримує оборона Маріуполя.
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