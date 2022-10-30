Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала РФ виконати свої зобов'язання у межах Чорноморської ініціативи щодо вивезення української сільгосппродукції.

Про це інформує DW.

Відповідну заяву керівник зовнішньополітичного відомства ФРН зробила у неділю, 30 жовтня, у Берліні перед вильотом до Казахстану.

“Мільйони у ​​світі голодують, а РФ знову ставить під загрозу безпеку постачання зерна. Це має припинитися”, – наголосила Бербок. “Чи зможуть сім’ї в Лівані, Нігері чи Бангладеш сплатити наступний обід, не повинно залежати від військових планів російського президента”, – додала вона.

За словами міністерки, з моменту укладання угоди в липні 9 млн тонн зерна з України надійшли на світовий ринок, а ціни на зернові нарешті впали до прийнятного рівня.

Бербок додала, що десятки суден наразі виконують рейси з метою вивезти сільгосппродукцію з України.

“Ми закликаємо Росію не ставити під загрозу безпеку цих судів та повернутися до виконання своїх зобов’язань перед міжнародною спільнотою”, – зазначила вона.

Україна була змушена призупинити експорт зерна через те, що РФ блокує “зерновий коридор”.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент США Джо Байден назвав призупинення Росією зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.

Блінкен заявив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”.

Він сказав, що будь-які дії РФ, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.

НАТО 30 жовтня також закликала Москву терміново відновити угоду, укладену за посередництва ООН.

“Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю та покласти край своїй незаконній війні проти України”, – заявила представниця альянсу Оана Лунгеску. “Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує”, – зазначила вона.

За словами Лунгеску, всі союзники НАТО свого часу вітали угоду, яка була досягнута за допомогою Туреччини. “Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі”, – додала Лунгеску.

Довідка. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.