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РФ має заплатити за відновлення України – Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель пообіцяв зробити все можливе, щоб Москва заплатила за відновлення України, за ті руйнування, що спричинила країна-агресорка повномасштабним наступом.

П’ятниця, 2 грудня 2022, 01:00
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Про це інформує DW.

Перед відкриттям дводенної конференції країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі на рівні міністрів у польській Лодзі 1 грудня, Боррель зазначив, що зустрівся з колегами — главами МЗС країн Євросоюзу, і спільно вони розглянуть всі юридичні можливості для того, щоб “Росія заплатила за руйнування, які вона спричинила в Україні”.

Дипломат нагадав, що від часу російського вторгнення в Україну Євросоюз заморозив російські активи майже на 20 млрд євро, а західні санкції призвели до заморожування коштів російського Центробанку в усьому світі на суму у 300 млрд євро.

“Ці резерви заблоковані, але є велика різниця між блокуванням та конфіскацією”, – пояснив голова європейської дипломатії.

До складу ОБСЄ входять Україна, і досі членом організації є РФ. Проте, Польща як організатор нинішньої конференції відмовила у в’їзній візі главі МЗС РФ Сергію Лаврову, який перебуває під санкціями ЄС через повномасштабну війну проти України. Це викликало гнівну реакцію з боку Москви. Так, Лавров виключив можливість відновлення спільної роботи із Заходом у сфері європейської безпеки “у найближчій перспективі”.

Зауважимо, що зруйноване довкілля і виснаженні агресором природні ресурси – такими лишаються деокуповані території після їх звільнення. За час повномасштабної агресії РФ проти України уже постраждали 3 мільйони гектарів лісів, 20% природоохоронних територій потерпають від війни.

Теги: Боррель, дипломати, ЄС, заклик, репарації, рф має заплатити

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