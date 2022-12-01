РФ має заплатити за відновлення України – Боррель

Про це інформує DW.
Перед відкриттям дводенної конференції країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі на рівні міністрів у польській Лодзі 1 грудня, Боррель зазначив, що зустрівся з колегами — главами МЗС країн Євросоюзу, і спільно вони розглянуть всі юридичні можливості для того, щоб “Росія заплатила за руйнування, які вона спричинила в Україні”.
Дипломат нагадав, що від часу російського вторгнення в Україну Євросоюз заморозив російські активи майже на 20 млрд євро, а західні санкції призвели до заморожування коштів російського Центробанку в усьому світі на суму у 300 млрд євро.
“Ці резерви заблоковані, але є велика різниця між блокуванням та конфіскацією”, – пояснив голова європейської дипломатії.
До складу ОБСЄ входять Україна, і досі членом організації є РФ. Проте, Польща як організатор нинішньої конференції відмовила у в’їзній візі главі МЗС РФ Сергію Лаврову, який перебуває під санкціями ЄС через повномасштабну війну проти України. Це викликало гнівну реакцію з боку Москви. Так, Лавров виключив можливість відновлення спільної роботи із Заходом у сфері європейської безпеки “у найближчій перспективі”.
Зауважимо, що зруйноване довкілля і виснаженні агресором природні ресурси – такими лишаються деокуповані території після їх звільнення. За час повномасштабної агресії РФ проти України уже постраждали 3 мільйони гектарів лісів, 20% природоохоронних територій потерпають від війни.
- Невдачі Росії у війні проти меншого сусіда – України – продемонстрували слабкість президента РФ Володимира Путіна перед іншими пострадянськими країнами, зокрема країнами Центральної Азії, які Москва довгий час розглядала як частину своєї законної сфери впливу.
- Росіяни завдали збитків довкіллю Україні на понад 1,35 трлн гривень. Внаслідок дій окупантів вже постраждала третина лісового фонду.
- В ООН закликали світову спільноту до солідарності для подолання руйнівних наслідків війни РФ проти України.
- Ще у травні Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.