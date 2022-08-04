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«РФ мають притягнути до відповідальності за порушення Женевських конвенцій» – Порошенко закликав створити міжнародний трибунал ООН

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що Радбез ООН має створити міжнародний трибунал для покарання РФ за страту полонених в Оленівці, щоб РФ було покарано за кожен її  злочин. Він закликав українську владу ініціювати відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН.

Четвер, 4 серпня 2022, 23:24
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Про це йдеться у відеозверненні п’ятого президента.

Цей злочин – ще один аргумент визнати РФ країною-спонсором тероризму.

“Московія вбила більше людей, ніж Сирія, Північна Корея та Іран разом узяті. Тому має доповнити собою цей список трьох терористичних держав”, – зазначив Порошенко.

Він привітав ініціативу Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо створення міжнародної місії із встановлення фактів щодо загибелі військовополонених-захисників Маріуполя в концтаборі окупованій Оленівці. Та зауважив, що місія має негайно після створення бути допущена до Оленівки.

Також, за його словами, необхідно вимагати негайного доступу Червоного Хреста до всіх військовополонених для постійної перевірки їхнього стану, звірки прізвищ та уможливлення подальшого обміну.

Порошенко наголосив, що РФ та її керівництво мають бути притягнені до відповідальності за порушення Женевських конвенцій 1929 і 1949 років про поводження з військовополоненими.

Українська сторона у тісній координації з партнерами має ініціювати створення міжнародної слідчої групи, яка для тієї частини світу, яка “все ще сумнівається в російських злочинах”, має продемонструвати об’єктивне та неупереджене розслідування.

Політик зазначив, що найголовніше – заснувати спеціальний міжнародний трибунал для розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці.

“Офіційний Київ має невідкладно представити відповідний проект резолюції Ради Безпеки ООН – у співавторстві з країнами-членами Радбезу, які вже висловились на користь розслідування. Передусім йдеться про постійних членів Радбезу: США, Велику Британію, Францію.  Такий трибунал повинен забезпечити справедливе покарання винних відповідно до міжнародного права”, – резюмував Порошенко.

Женевські конвенції — міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів.
Третя Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими є одним із чотирьох договорів Женевських конвенцій. Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими була вперше прийнята в 1929 році, але значно переглянута на конференції 1949 року. Визначає гуманітарний захист військовополонених.

Теги: воєнний злочин, Женевські конвенції, заклик, Оленівка, покарання для рф, Порошенко

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