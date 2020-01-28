У Службі безпеки України заявили, що Російська Федерація могла отримувати інформацію щодо пересування військової техніки у Львівській області.

Про це повідомили на сайті СБУ.

Зазначається, що наприкінці 2019 року департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголосив тендер на закупівлю відеокамер на 8 млн гривень. Переможцем стала місцева фірма, яка, як встановили в СБУ, планувала застосувати російське програмне забезпечення для своїх камер відеоспостереження.

Це ПЗ, що дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на поїздах, особи водіїв та пасажирів, могло застосовуватися російською стороною для отримання даних про пересування військової техніки дорогами області.

“За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії. Це могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами”, — заявили в СБУ.

В результаті тендерні торги визнано такими,що не відбулися, а тендер було скасовано.