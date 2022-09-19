Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Існує ймовірність того, що зростання втрат було частково наслідком того, що російські ВПС пішли на більший ризик, намагаючись надати безпосередню повітряну підтримку російським сухопутним силам під тиском контрнаступу українських військ.
Зазначається, що російські пілоти часто погано розуміють ситуацію. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили у більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко переміщувалися, зазначили в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 September 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/264kqpPpTW
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 19, 2022
“Тривала відсутність переваги у повітрі російських сил залишається одним із найважливіших факторів, які призводять до слабкості їхніх воєнних дій в Україні”, – пояснили у британській розвідці.
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- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі попередив, що залишається незрозумілим, як РФ може зреагувати на минулі невдачі на полі бою в Україні, і закликав до підвищеної пильності серед американських військ, коли відвідував базу в Польщі.