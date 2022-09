Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Існує ймовірність того, що зростання втрат було частково наслідком того, що російські ВПС пішли на більший ризик, намагаючись надати безпосередню повітряну підтримку російським сухопутним силам під тиском контрнаступу українських військ.

Зазначається, що російські пілоти часто погано розуміють ситуацію. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили у більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко переміщувалися, зазначили в повідомленні.

