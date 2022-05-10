У Державному департаменті США занепокоєні, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області України, вдавшись до звичного сценарію - псевдореферендумів на окупованих територіях.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтона занепокоєний щодо Донецької та Луганської областей, які Росія може анексувати, влаштувавши фіктивні референдуми.

За його словами, Росія буде діяти за своїм старим сценарієм, який провела у Криму, коли анексувала його у 2014 році.

“Це те, що російська влада робила у минулому. Вони намагались анексувати, вони намагались провести фіктивні вибори, щоб легітимізувати свою окупацію. І ми й надалі занепокоєні тим, що вони спробують це зробити у східних регіонах України”, – сказав Прайс.

Він додав, що раніше США вже повідомляли, що РФ намагатиметься анексувати всю Донецьку та Луганську області “десь до середини травня”. На вчорашньому брифінгу Нед Прайс наголосив, що ці терміни не змінились.

“Ми продовжуємо уважно слідкувати. Ми оголосили цю інформацію, щоб світ розумів, що відбувається”, – додав Нед Прайс.