Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може готуватися до нападу на кордони України на початку 2022 року.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі виданню Military Times.

За його словами, наразі Росія має понад 92 тисячі військовослужбовців, зібраних біля кордонів України.

Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на сході. Ймовірні провокації в Одесі та Маріуполі. Крім того, можливе вторгнення і через кордони з Білоруссю.

Кирило Буданов зазначив, що масштабні російські військові навчання “Захід-21” на початку цього року довели, наприклад, що РФ може одночасно провести висадку понад 3500 військовослужбовців повітряно-десантних сил та військ спеціальних операцій.

За словами Буданова, те, що може готувати Росія на початку наступного року, буде більш масштабним, ніж вторгнення у 2014 році.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що президент Російської Федерації Володимир Путін може планувати вторгнення на територію України, аби отримати контроль над більшістю областей.

Представники американської розвідки передали союзникам повідомлення про те, що залишилось небагато часу, аби завадити планам Кремля щодо військового вторгнення на територію України. Така інформація тепер може стимулювати активні дії країн Європи. Зокрема, щодо розроблення та введення спільного з США пакету економічних та військових санкцій для стримування Росії.

У виданні посилаються на інформацію від інсайдерів – представників в адміністрації США та керівництві Європейського союзу.

Концентрація російських військ на кордоні з Україною

6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.

До цього, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною. Він сказав, що не коментуватиме наміри Росії та не може вдаватися до деталей оцінок розвідки. Але запевнив, що “будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США”.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.

Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.