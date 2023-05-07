Про це інформує пресслужба ГУР.
Юсов наголосив, що РФ часто обирає символічні дати для вчинення провокацій.
Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації, тож не виключено, що і зараз доведеться зіштовхнутися з цим. За словами речника, у цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня.
Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти РБ: така російська “операція під фальшивим прапором” може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.
“Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде”, — акцентував Юсов.
Раніше у Міноборони України закликали не шукати в заявах російських лідерів багатоходових комбінацій та глибоких сенсів. Ймовірно, йдеться про нещодавні слова голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина щодо виведення найманців з Бахмута Донецької області.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, що насправді Пригожин не має наміру виводити своїх найманців із Бахмута.
Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.
- Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.
- Станом на 7 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць, серед яких чотири надводних ракетоносії з максимально можливим сумарним залпом “Калібрів” до 32 ракет.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть представити Міноборони Росії та російську армію як неефективні та звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі міста Бахмут Донецької області.
- Президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.