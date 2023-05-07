Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зауважив, що росіяни можуть вдатися до провокацій на 9 травня.

Про це інформує пресслужба ГУР.

Юсов наголосив, що РФ часто обирає символічні дати для вчинення провокацій.

Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації, тож не виключено, що і зараз доведеться зіштовхнутися з цим. За словами речника, у цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня.

Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти РБ: така російська “операція під фальшивим прапором” може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

“Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде”, — акцентував Юсов.

Раніше у Міноборони України закликали не шукати в заявах російських лідерів багатоходових комбінацій та глибоких сенсів. Ймовірно, йдеться про нещодавні слова голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина щодо виведення найманців з Бахмута Донецької області.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, що насправді Пригожин не має наміру виводити своїх найманців із Бахмута.

Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.