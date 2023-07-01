У Повітряних силах ЗСУ зазначили. що останніми днями Росія не завдає ракетних ударів по Україні оскільки, ймовірно, накопичує їх для "підступніших намірів".

Джерело: коментар речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону

За його словами, вочевидь, окупанти “щось накопичують” для “підступніших намірів”

“Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ”, – сказав він.

Речник Повітряних сил також зауважив, що зараз Росія оговтується після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Проте авіація РФ продовжує завдавати удари по Україні.

Зокрема, тактична авіація Росії на фронті б’є керованими авіаційними бомбами.