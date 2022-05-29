Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
27 травня РФ повинна була заплатити $71,25 млн за облігаціями з погашенням у 2026 році та $26,5 млн – з погашенням у 2036 році.
Національний розрахунковий депозитарій, куди мінфін РФ перерахував гроші за виплатами, заявив ввечері у п’ятницю, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку. Мінфін РФ вважає, що виконав свої зобов’язання, перерахувавши гроші до НРД. Водночас кошти до інвесторів не дійшли.
Проте, як зазначають аналітики Bloomberg, НРД є зареєстрованим тримачем облігацій. РФ може використати це як аргумент про те, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не дійдуть на рахунки індивідуальних інвесторів.
У виданні наголошують, що цього разу простір для маневру Кремля набагато вужчий без звільнення від санкцій США.
Загалом до кінця 2022 року РФ заборгувала близько 1 мільярда доларів за купонними виплатами, але, як наголошують у виданні, у неї є багато готівки, завдяки мільярдам, які щотижня надходять від її продажу нафти, газу та інших товарів.
Перший іноземний дефолт РФ після відмови більшовиків від боргів царської доби в 1918 році зафіксував би блискавичне занурення країни у фінансову ізоляцію після її вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, РФ наближається до потенційного дефолту після того, як міністерство фінансів США відмовилося продовжити термін дії виключення із санкцій, що дозволяв американським інвесторам отримувати виплати за російськими облігаціями.
- Всупереч масштабним санкціям РФ вдалося підтримати рубль та виплатити борги у доларах, щоб уникнути дефолту.
- Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що банкрутство РФ – лише питання часу, та закликала якнайшвидше надати зброю Україні для швидкого завершення війни.
- Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив під час свого виступу у Давосі, що напад РФ на Україну, імовірно, став початком Третьої світової війни, тож найкращий спосіб зберегти вільну цивілізацію — перемога Заходу над силами Путіна.
- Водночас експерти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому відбулося падіння експорту іранської нафти до Китаю, а також зростання російського експорту до Китаю.