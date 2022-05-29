РФ повернулася до зворотного відліку за замовчуванням, під питанням ще один платіж за облігаціями, а Кремль бореться, щоб знайти шлях до втечі. Станом на 27 травня купонні виплати в євро та доларах на суму близько $100 мільйонів не надійшли на рахунки інвесторів, що розпочало 30-денний пільговий період.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

27 травня РФ повинна була заплатити $71,25 млн за облігаціями з погашенням у 2026 році та $26,5 млн – з погашенням у 2036 році.

Національний розрахунковий депозитарій, куди мінфін РФ перерахував гроші за виплатами, заявив ввечері у п’ятницю, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку. Мінфін РФ вважає, що виконав свої зобов’язання, перерахувавши гроші до НРД. Водночас кошти до інвесторів не дійшли.

Проте, як зазначають аналітики Bloomberg, НРД є зареєстрованим тримачем облігацій. РФ може використати це як аргумент про те, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не дійдуть на рахунки індивідуальних інвесторів.

У виданні наголошують, що цього разу простір для маневру Кремля набагато вужчий без звільнення від санкцій США.

Загалом до кінця 2022 року РФ заборгувала близько 1 мільярда доларів за купонними виплатами, але, як наголошують у виданні, у неї є багато готівки, завдяки мільярдам, які щотижня надходять від її продажу нафти, газу та інших товарів.

Перший іноземний дефолт РФ після відмови більшовиків від боргів царської доби в 1918 році зафіксував би блискавичне занурення країни у фінансову ізоляцію після її вторгнення в Україну.