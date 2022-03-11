Існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Також можуть ще більше постраждати житлові райони. Проти мирних мешканців застосовуватимуть залякування, інформаційні та психологічні акції з метою підриву довіри до представників державної влади на місцях. Зокрема, поширення дезінформації й захоплення місцевого населення у заручники.

Попри це, у Генштабі заявили, що своїх основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.

Однак окупаційні війська не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього вони проводять заходи з формування та злагодження резервів на території РФ. Зазначається, що значна частина російських підрозділів відновлює боєздатність.

Наразі загарбники намагаються налагодити логістичне забезпечення військових, які ведуть бойові дії. Проте морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих напрямках окупанти здаються у полон.