Напередодні президент України Володимир Зеленський вчергове заявив про готовність росіян підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Джерело: ISW

Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка вказує на підготовку російськими військами можливої ​​диверсії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). На думку фахівців, малоймовірно, що війська РФ наважаться на підрив ЗАЕС, однак повністю відкинути такий розвиток подій також неможливо.

Зеленський сказав, що запланована атака призведе до викиду радіації на ЗАЕС, і оголосив, що українські офіційні особи найближчими днями широко поділяться своїми розвідданими щодо запланованої атаки з партнерами та міжнародними організаціями.

20 червня очільник ГУР МОУ Кирило Буданов також повідомляв, що росіяни замінували ще більше території на ЗАЕС, зокрема й ставок-охолоджувач.

Своєю чергою 21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували території на території ЗАЕС та навколо неї.

В ISW наголосили, що у випадку підриву найбільшої у Європі АЕС, РФ не зможу контролювати його наслідки, які можуть виявитись для окупантів ще значнішими, аніж наслідки підриву Каховської ГЕС для ЗСУ.

“Навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання та управління, що ще більше погіршить здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, а знищення електростанції було б різким актом”, – зазначили фахівці.

Тому, зауважили вони, війська РФ можуть зумисне сигналізувати про те, що готують диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу на півдні.

“Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози (переважно з боку Росії) безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій безпековій допомозі Заходу Україні”, – резюмували в ISW.