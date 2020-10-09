Російська Федерація готова ввести дзеркальні санкції у відповідь на санкції Євросоюзу через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу “Дождь”.

Раніше з’явилася інформація про те, що Франція і Німеччина запропонують своїм партнерам в Євросоюзі підтримати список санкцій щодо росіян. Це санкції, пов’язані з отруєнням Навального. Зокрема, в списку будуть прізвища дев’ятьох росіян, які могли бути пов’язані з отруєнням політика.

“Санкції, вони завжди в міжнародних відносинах призводять до відповідних заходів. Це – реалії міжнародних відносин. Питання в тому, чого хочуть досягти. Якщо хочуть встановити мету, знайти того, хто винен, то причому тут санкції?”, – сказала Захарова.

Раніше повідомлялося, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального отрути групи “Новачок”.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.