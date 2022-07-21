Керівник британської розвідки Річард Мур заявив, що російські військові, ймовірно, почнуть якусь оперативну паузу в Україні найближчими тижнями, даючи Києву ключову можливість завдати удару у відповідь.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мур підрахував, що близько 15 000 російських військових було ліквідовано наразі під час повномасштабної війни в Україні. Проте погодився, що це “ймовірно консервативна оцінка”.

“Я думаю, що вони ось-ось вичерпаються”, — зазначив Мур, додавши, що російським військовим буде дедалі складніше постачати живу силу та матеріальні засоби протягом наступних кількох тижнів.

Він наголосив, що росіянам доведеться зробити певну паузу, і це “дасть українцям можливість завдати удару у відповідь”.

Майже п’ять місяців після того, як РФ вдерлась в Україну, Київ сподівається, що західна зброя, особливо ракети більшого радіуса дії, такі як американські HIMARS, які Київ розгорнув попередніми тижнями, дозволить йому розпочати контратаку найближчими тижнями та відвоювати тимчасову окуповану росіянами територію.