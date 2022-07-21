Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Мур підрахував, що близько 15 000 російських військових було ліквідовано наразі під час повномасштабної війни в Україні. Проте погодився, що це “ймовірно консервативна оцінка”.
“Я думаю, що вони ось-ось вичерпаються”, — зазначив Мур, додавши, що російським військовим буде дедалі складніше постачати живу силу та матеріальні засоби протягом наступних кількох тижнів.
Він наголосив, що росіянам доведеться зробити певну паузу, і це “дасть українцям можливість завдати удару у відповідь”.
Майже п’ять місяців після того, як РФ вдерлась в Україну, Київ сподівається, що західна зброя, особливо ракети більшого радіуса дії, такі як американські HIMARS, які Київ розгорнув попередніми тижнями, дозволить йому розпочати контратаку найближчими тижнями та відвоювати тимчасову окуповану росіянами територію.
- Нагадаємо, за майже 5 місяців війни, станом на 20 липня, російські окупанти втратили близько 39 тисяч своїх армійців.
- За підрахунками ЦРУ, за майже 5 місяців повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 60 000 армійців, серед яких близько 15 000 вбитими та близько 45 000 пораненими.
- Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес оприлюднив деталі наступного пакета британської військової підтримки Україні, зокрема з планами спорядити десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць протягом найближчих тижнів.
- Начальник штабу ВПС Сполучених Штатів генерал Чарльз Браун натякнув, що Україна незабаром може отримати винищувачі від США або їх союзників.
- Майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити із військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів зі Східної Європи з різних країн виступили з критикою цього звернення.