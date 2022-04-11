Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на щоденний звіт розвідки.
“Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього використання у Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються”, – наголошують у відомстві.
Також британська розвідка підтвердила відбиття українськими військами кілька нападів російських військ у Луганській і Донецькій областях: “У Донецькій та Луганській областях тривав російський обстріл, українські війська відбили кілька нападів, унаслідок яких було знищено російські танки, машини та артилерійську техніку”.
Розвідка також констатувала, що Росія фактично “залежна” від некерованих бомб, що значно зменшує їх можливість перекласти всю відповідальність на Україну.
Разом з тим, такий вид озброєння несе особливу загрозу для цивільного населення.
- Нагадаємо, Сили спецоперацій ліквідували частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.
- Російські військові обстріляли практично кожне місто в Луганській області. Ворог почав атаку на цивільне населення після невдалого штурму під Золотим.
- Противник продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
- Також аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.