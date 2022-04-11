Росія, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на щоденний звіт розвідки.

“Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього використання у Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються”, – наголошують у відомстві.

Також британська розвідка підтвердила відбиття українськими військами кілька нападів російських військ у Луганській і Донецькій областях: “У Донецькій та Луганській областях тривав російський обстріл, українські війська відбили кілька нападів, унаслідок яких було знищено російські танки, машини та артилерійську техніку”.

Розвідка також констатувала, що Росія фактично “залежна” від некерованих бомб, що значно зменшує їх можливість перекласти всю відповідальність на Україну.

Разом з тим, такий вид озброєння несе особливу загрозу для цивільного населення.