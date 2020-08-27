Президент Росії Володимир Путін заявив, що на прохання Олександра Лукашенка РФ сформувала резерв зі співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі.

Про це він заявив в ефірі російського каналу “Росія-24”.

“Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів, і я це зробив”, – сказав Путін.

Він зазначив, що резерв не застосовуватиметься, “поки ситуація не буде виходити з-під контролю”.

“Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю і коли екстремістські – я хочу це підкреслити – елементи … до тих пір не буде використовуватися, поки екстремістські елементи, які не прикриваючись політичними гаслами, не передадуть, вона не перейшла певних меж і не переступлять, що не приступлять просто до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, намагатися захоплювати адміністративні будівлі тощо”, – заявив Путін.

Президент РФ вважає, що Росія поводиться стосовно Білорусі стриманіше і нейтрально, ніж багато європейських країн і США.