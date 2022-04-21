Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У телефонній розмові загарбники вихвалялися своїми “здобутками” на війні, а також обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб в Україні.

“Тут ми мали двадцять п’ять цивільних, вони виїжджали автобусом. Вбили”, – зізнається один.

Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, називаючи це “побаченням”.

“Я тут дівчину зустрів, думаю з нею на побачення сходити. На двох. Кріп відмовився. Вона тут у нас сидить. Прив’язана”, – говорить окупант, сміючись.

У СБУ стверджують, що загарбники недовго радісно хизуватимуться своїми “звірствами”, адже за кожен злочин їм доведеться відповідати.