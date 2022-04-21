Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У телефонній розмові загарбники вихвалялися своїми “здобутками” на війні, а також обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб в Україні.
“Тут ми мали двадцять п’ять цивільних, вони виїжджали автобусом. Вбили”, – зізнається один.
Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, називаючи це “побаченням”.
“Я тут дівчину зустрів, думаю з нею на побачення сходити. На двох. Кріп відмовився. Вона тут у нас сидить. Прив’язана”, – говорить окупант, сміючись.
У СБУ стверджують, що загарбники недовго радісно хизуватимуться своїми “звірствами”, адже за кожен злочин їм доведеться відповідати.
- Нагадаємо, що Служба безпеки України оприлюднила розмову батьків російських військових, котрі розглядають війну в Україні, як можливість розбагатіти та закликають своїх синів до мародерства в Україні.
- Раніше Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову окупанта з РФ зі своєю дружиною. У ній російський армієць розповідає, як РФ сама обстріляла селище у Брянській області.
- Також Співробітники Служби безпеки України викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектувальними до військової техніки РФ у Харківській області. Всі “знахідки” вже передано на потреби ЗСУ.