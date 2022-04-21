Служба безпеки України опублікувала чергову розмову окупантів, яка підтверджує, що Росія усіляко заохочує звірства своїх військових до своїх військових та вручає їм медалі за розстріл мирних українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У телефонній розмові загарбники вихвалялися своїми “здобутками” на війні, а також обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб в Україні.

“Тут ми мали двадцять п’ять цивільних, вони виїжджали автобусом. Вбили”, – зізнається один.

Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, називаючи це “побаченням”.

“Я тут дівчину зустрів, думаю з нею на побачення сходити. На двох. Кріп відмовився. Вона тут у нас сидить. Прив’язана”, – говорить окупант, сміючись.

У СБУ стверджують, що загарбники недовго радісно хизуватимуться своїми “звірствами”, адже за кожен злочин їм доведеться відповідати.