Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Як пояснили у Міністерстві закордонних справ, міни, які були виявлені поблизу узбережжя Туреччини та Румунії, не перебували на обліку Військово-морських Сил ЗСУ та були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського Севастополя.
“Такими діями держава агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що суперечить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій”, – наголосили у МЗС.
Тому Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення воєнних злочинів у Чорному морі.
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