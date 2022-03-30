Кремль посилює протиправну діяльність на території України та намагається підставити нашу державу. Так, у ВМФ РФ використовують викрадені морські міни у якості безконтрольних дрейфівних боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Як пояснили у Міністерстві закордонних справ, міни, які були виявлені поблизу узбережжя Туреччини та Румунії, не перебували на обліку Військово-морських Сил ЗСУ та були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського Севастополя.

“Такими діями держава агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що суперечить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій”, – наголосили у МЗС.

Тому Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення воєнних злочинів у Чорному морі.