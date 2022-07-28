Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
Проблема полягає в тому, що новопризначені не мають відповідного досвіду та освіти. Іншою причиною дефіциту кадрів є те, що серед ЗС РФ та Росгвардії далекосхідних регіонів недостатньо охочих брати участь у війні проти України.
У результаті російських солдатів включають до складу так званих “зведених підрозділів”. Їх формують не за професійною ознакою. Погана підготовка призводить до додаткового збільшення втрат.
Окупанти, які вже брали участь у бойових діях, не хочуть повертатися у свої підрозділи. Вони посилаються на проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти “відтоку кадрів” — російське керівництво формує військово-лікарські комісії. Вони мають виявляти тих, хто імітує захворювання та поранення для ухилення від війни.
У невеликих населених пунктах Ростовської області проводять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних. Місцеві військомати здійснюють призов молодих людей, що проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Після чого їх записують до військового резерву та повідомляють, що вони мають прибути за викликом для ротації військових, які вже на фронті. Конкретні терміни не оголошуються. Нині майже з кожного села регіону призвано на військову службу від 7 до 10 місцевих жителів.
Жителі Бєлгородської області, яка знаходиться на кордоні з Україною, стали масово нищити власне майно. У такий спосіб росіяни хочуть отримати компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. Водночас до влади збільшуються претензії, бо вона неспроможна забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.
- Нагадаємо, з нового перехоплення українських розвідників стало відомо, що двоє російських генералів побилися через те, що одна з бригад “боягузів” не змогла захопити село в Україні.
- Росія намагається поповнити особовий склад шляхом громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. Для цього розгортається компанія під гаслом “від кожного суб’єкта федерації по батальйону”.
- Контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області набирає обертів. Британські розвідники вважають, що українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон з тимчасово окупованим Херсоном.