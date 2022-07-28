З початку повномасштабної війни через Росію серед окупантів загинуло багато офіцерів. Вони намагаються покрити їхню нестачу тим, що масово надають офіцерське звання молодшого лейтенанта особам сержантського складу.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Проблема полягає в тому, що новопризначені не мають відповідного досвіду та освіти. Іншою причиною дефіциту кадрів є те, що серед ЗС РФ та Росгвардії далекосхідних регіонів недостатньо охочих брати участь у війні проти України.

У результаті російських солдатів включають до складу так званих “зведених підрозділів”. Їх формують не за професійною ознакою. Погана підготовка призводить до додаткового збільшення втрат. Окупанти, які вже брали участь у бойових діях, не хочуть повертатися у свої підрозділи. Вони посилаються на проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти “відтоку кадрів” — російське керівництво формує військово-лікарські комісії. Вони мають виявляти тих, хто імітує захворювання та поранення для ухилення від війни.

У невеликих населених пунктах Ростовської області проводять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних. Місцеві військомати здійснюють призов молодих людей, що проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Після чого їх записують до військового резерву та повідомляють, що вони мають прибути за викликом для ротації військових, які вже на фронті. Конкретні терміни не оголошуються. Нині майже з кожного села регіону призвано на військову службу від 7 до 10 місцевих жителів.

Жителі Бєлгородської області, яка знаходиться на кордоні з Україною, стали масово нищити власне майно. У такий спосіб росіяни хочуть отримати компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. Водночас до влади збільшуються претензії, бо вона неспроможна забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.