Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українські розвідники розповіли, що до міноборони Республіки Таджикистан звернулася федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ. Вона надіслала запит щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до систем залпового вогню “Ураган”.

Росія ще має намір поповнити запаси боєприпасів до 203-мм самохідних артилерійських установок “Піон”. Ще їх цікавлять двигуни УТД-20, які призначені для бойових машин піхоти БМП-1 і БМП-2. Запчастини у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

ЗС РФ надсилають пропозиції відставним військовим та співробітникам Міністерства внутрішніх справ Таджикистану. Вони пропонують підписати контракт для залучення на війну проти України.

Росіяни шукають військових в Киргизькій Республіці. Кремль розгорнув вербувальну компанію, зокрема, серед випускників Бішкекського вищого військового училища. У чатах їм надсилають пропозиції долучитися до ЗС РФ, підписавши контракт, або до приватних військових компаній. Аналогічні заходи застосовують по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.