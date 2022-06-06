Про це повідомило американське видання The New York Times.
Сполучені Штати Америки у травні надіслали сповіщення 14 країнам, переважно африканським. Вони сповістили, що РФ виводить з портів вантажні судна з зерном. Вони курсували між Керченською протокою, яка розділяє Крим і Росію, та портами Середземномор’я.
Російські судна відключали транспондери при перетині Середземного моря. У такий спосіб вони приховували кінцевий пункт призначення. Їхні судна заходили до портів Туреччини і Сирії. Американський політик на умовах анонімности зазначив, що ймовірно РФ продає товар з великою знижкою.
Країни Африки наразі постали перед вибором: скористатися воєнними злочинами чи не закуповувати пшеницю, коли вони на межі голоду. Україна заявляла, що росіяни викрали близько 500 000 тонн пшениці на суму $100 000 млн. Зерно перевозили з Криму, зокрема підсанкційними суднами.
Голова Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл зустрічався з Володимиром Путіним. Минулої п’ятниці вони обговорювали постачання зерна.
Головний секретар МЗС Кенії Мачарія Камау публічно заперечив отримання попереджувального сповіщення з США. Він назвав такий хід пропагандистським. Своєю чергою речниця МЗС Танзанії Мінді Касіга заявила, що їхня позиція залишається нейтральною.
- Нагадаємо, за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах.
- Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.