Про це повідомило американське видання The New York Times.

Сполучені Штати Америки у травні надіслали сповіщення 14 країнам, переважно африканським. Вони сповістили, що РФ виводить з портів вантажні судна з зерном. Вони курсували між Керченською протокою, яка розділяє Крим і Росію, та портами Середземномор’я.

Російські судна відключали транспондери при перетині Середземного моря. У такий спосіб вони приховували кінцевий пункт призначення. Їхні судна заходили до портів Туреччини і Сирії. Американський політик на умовах анонімности зазначив, що ймовірно РФ продає товар з великою знижкою.

Країни Африки наразі постали перед вибором: скористатися воєнними злочинами чи не закуповувати пшеницю, коли вони на межі голоду. Україна заявляла, що росіяни викрали близько 500 000 тонн пшениці на суму $100 000 млн. Зерно перевозили з Криму, зокрема підсанкційними суднами.

Голова Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл зустрічався з Володимиром Путіним. Минулої п’ятниці вони обговорювали постачання зерна.

Головний секретар МЗС Кенії Мачарія Камау публічно заперечив отримання попереджувального сповіщення з США. Він назвав такий хід пропагандистським. Своєю чергою речниця МЗС Танзанії Мінді Касіга заявила, що їхня позиція залишається нейтральною.