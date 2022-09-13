Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Так, федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ “Ураган”.

Окрім цього, росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ “Піон” та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія й у Киргизькій Республіці.

Щобільше, у чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.