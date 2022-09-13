Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Так, федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ “Ураган”.
Окрім цього, росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ “Піон” та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.
Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія й у Киргизькій Республіці.
Щобільше, у чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.
- Представник Головного управління розвідки Міністерство оборони України Вадим Скібіціький розповів, що РФ має достатньо кількість запасів старих ракет, яких їй вистачить на три роки.
- ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США зазначають, що РФ почала купувати озброєння у Північної Кореї. Йдеться про артилерійські снаряди та ракети.
- Льотчики РФ, які запускали ракети по території України, мають намір переховуватися від міжнародного правосуддя у Південній Америці. Іншими словами вони обговорюють можливість повторення досвіду нацистів після Другої світової війни.
- На тлі контрнаступу ЗСУ на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи втекти від бойових дій та оточень. Зокрема втікають на вкрадених велосипедах та звертаються через своїх дружин до “Червоного Хреста”.