Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Найперше РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Так, федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ “Ураган”.

Окрім цього, росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ “Піон” та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія й у Киргизькій Республіці.

Щобільше, у чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.