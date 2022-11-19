Про це повідомляє SkyNews з посиланням на заяву заступника міністра оборони Пентагону з питань політики Колінa Кала.

У розмові з журналістами високопоставлений чиновник Пентагону пояснив, що Росія прагне домінувати в небі, змусивши Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси.

Також він зазначив, що США віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

“Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо зробити так, щоб вона не спрацювала, забезпечивши українців всім необхідним для того, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною”, — наголосив Колін Кал.

Зазначимо, що найближчими днями українська система протиповітряної оборони буде посилена американським зенітним ракетним комплексом Hawk. У Міноборони розповіли, що цей зенітний ракетний комплекс має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі “Яструбом” у 85%.

Крім того, Іспанія також готова надіслати Україні ще дві пускові установки зенітних ракет HAWK на додаток до чотирьох, які вона вже постачила для протидії російському вторгненню.