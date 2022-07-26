Росія намагається поповнити особовий склад шляхом громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. Для цього розгортається компанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Батальйони мають сформувати кожен з 85 російських регіонів, зокрема з окупованого Криму та Севастополя. Кремль зобов’язав регіони сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону “добровольців” для участі у війні.

Українська розвідка зазначає, що не всі суб’єкти РФ готові створювати такі батальйони. Раніше звітували, що у Москві формують військовий підрозділ, який прозвали “собянінським полком”. Хоча до нього долучаються здебільшого не москвичі, а жителі інших регіонів. Зокрема ними є навіть громадян країн Центральної Азії як Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан. Найманцям пропонують високу зарплату та можливість отримати російське громадянство.

Москва змінює тактику поповнення особового складу, щоб уникнути оголошення мобілізації. Для цього вони здійснюють набір через приватні військові компанії, Росгвардію та так звані “ЛДНР”.

Окупанти примушують місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей до підписання “контрактів”. Це стосується і відбору бойовиків у колоніях.

Воювати проти України закликають колишніх випускників Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають проходили службу як добровольці, а танковий батальйон орієнтовно формується в Пермі. У цьому місті організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.