Про це речник Пентагону Джон Кірбі повідомив під час брифінгу.
За його словами, обстріли критично важливих об’єктів інфраструктури на заході України – таких як електричні підстанції та транспортні вузли – це намагання підірвати можливість України відновлювати свої сили.
Однак, зауважив Кірбі, навіть попри такі удари росіян, США мають достатньо способів постачання воєнної допомоги Україні, зокрема й систем озброєння.
Він додав, що Сполучені Штати Америки, так само як й інші Західні країни, зберігають чимало методів транспортування необхідної Україні допомоги.
- Нагадаємо, 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по низці областей України, частину ракет збила ППО.
- Також 4 травня ввечері російські війська знову завдали ракетних ударів по містах України. Повітряна тривога лунала у Дніпрі, Черкасах, Миколаєві, Броварах.