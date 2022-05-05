У міністерстві оборони США зреагували на нещодавні ракетні обстріли Львівщини та Закарпаття. У Пентагоні впевнені, що таким чином Росія намагається завадити постачанню воєнної допомоги Україні.

Про це речник Пентагону Джон Кірбі повідомив під час брифінгу.

За його словами, обстріли критично важливих об’єктів інфраструктури на заході України – таких як електричні підстанції та транспортні вузли – це намагання підірвати можливість України відновлювати свої сили.

Однак, зауважив Кірбі, навіть попри такі удари росіян, США мають достатньо способів постачання воєнної допомоги Україні, зокрема й систем озброєння.

Він додав, що Сполучені Штати Америки, так само як й інші Західні країни, зберігають чимало методів транспортування необхідної Україні допомоги.