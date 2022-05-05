Про це речник Пентагону Джон Кірбі повідомив під час брифінгу.

За його словами, обстріли критично важливих об’єктів інфраструктури на заході України – таких як електричні підстанції та транспортні вузли – це намагання підірвати можливість України відновлювати свої сили.

Однак, зауважив Кірбі, навіть попри такі удари росіян, США мають достатньо способів постачання воєнної допомоги Україні, зокрема й систем озброєння.

Він додав, що Сполучені Штати Америки, так само як й інші Західні країни, зберігають чимало методів транспортування необхідної Україні допомоги.