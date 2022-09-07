РФ намагалася тиснути на гендиректора МАГАТЕ під час підготовки звіту — представник України при ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що російська делегація намагалася чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч [Радбезу ООН]”, — зазначив Кислиця.

На його думку, “єдине, що пояснює цю російську метушню — це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт”.

Коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання РБ, “російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити”, пояснив Кислиця.

Він порадив представникові РФ: “Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України”.

ДОВІДКА. Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.

У звіті зазначили, що обстріли могли вплинути на конструкції, системи та компоненти, пов’язані з безпекою, і могли спричинити значний вплив на безпеку, загибель людей і поранення працівників ЗАЕС. Рафаель Гроссі заявив, що хоча обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони постійно загрожують ядерній безпеці.