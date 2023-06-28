РФ направила доповідь про «бойових комарів України» усім парламентам світу

Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що доповідь про "біолабораторії в Україні", в якій, зокрема, розповідається про "бойові комарі, кліщі та воші", направили до всіх парламентів світу.

Джерело: росЗМІ

Так, так звану доповідь направили “і до Конгресу США, і до всіх парламентів світу”, аби вони, наголосила Матвієнко, “таки задумалися і стривожилися”.

“Це дуже велика загроза та велика небезпека. І вже навіть не відмовляються, що фінансує Пентагон”.

Підготовкою доповіді опікувалась парламентська комісія з роботи американських біолабораторій в Україні. Головний висновок доповіді в тому, що США “підтримують та розвивають здатність створювати компоненти біологічної зброї та у разі потреби виробляти та застосовувати її за межами національної території”, заявив співголова комісії Костянтин Косачов.

На думку росіян, США розпочали розробку біозброї ще під час Другої світової війни. З того часу Штати нібито створили 400 лабораторій по всьому світі, в яких, зокрема, оцінюють можливість використання комах для впровадження вірусів у сільськогосподарські культури.

“Очевидно, що такий вид зброї може бути застосований і щодо людей і тварин”, – дійшли висновку автори доповіді.

На їхнє переконання, в Україні працює близько 50 лабораторій, де американці досліджують “передачу інфекції за допомогою комарів, кліщів і навіть вошей”, заявили у доповіді.

Щобільше, співробітники лабораторії нібито “запатентували безпілотник” для поширення заражених комарів, які “дозволять виводити з ладу противника без ризику для військовослужбовців США”.

Зауважимо, 19 червня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов в офіційному виступі заявив, що США “досягли успіху в розведенні бойових комарів-переносників вірусів і знаходяться на високому технічному рівні готовності до їх застосування проти російських солдатів”.

Раніше міноборони РФ вже звинувачувало США та Україну в намірі застосувати безпілотники з бойовими комарами. У жовтні 2022 року РФ скликала засідання Ради безпеки ООН у зв’язку “з підготовкою України до застосування біологічної зброї”.

На засіданні представник РФ Василь Небензя наголошував, що у США є запатентований “дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів”.

Своєю чергою, представник Албанії під час виступу заявив, що росіяни своєю пропагандою відверто завантажують Раду безпеки непотрібною роботою. Він зауважив, що це вже вчетверте чи вп’яте, коли одна і таж сама делегація скликає по тій же темі засідання “з нікчемним результатом”.

“Так ось я ставлю запитання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?” – запитав дипломат.

Він наголосив, що вкотре жодних доказів заяв постпреда РФ не існує.

Рада безпеки не може підігравати пропаганді РФ, пояснив він, яка полюбляє виступати, “впивається” своєю брехнею та викривляє реальність.

Ходжа, резюмуючи свій виступ, поставив риторичне запитання: “як ці самі комарі робили б відмінність між росіянами та українцями?”.