У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти, які з'являються в Криму з початку окупації півострову Російською Федерацією.

Про це повідомляє проєкт “Радіо Свобода” – “Крим.Реалії”.

Зокрема, на одному з недавніх фото зафіксоване селище Новоозерне. У кінці 2020 року тут, фактично посеред степу, з’явилася військова база. За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році там були розвалені корівники.

“Це база зберігання на випадок війни. Наприклад, коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати, і це озброєння зберігається саме в такому місці. Це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо”, – каже Янчевський.

Так, згідно зі знімками з космосу, нещодавно біля Керчі з’явилися нові радіолокаційні станції і щонайменше вісім ракетних комплексів С-400, а на околиці Євпаторії була побудована величезна радіоантена діаметром близько 30 метрів.

За інформацією видання, поблизу Севастополя російська армія побудувала радіотехнічну станцію з десятком супутникових антен-“тарілок”.

Фахівці стверджують, що з початку окупації півострова Росія наростила військовий потенціал в Криму більш ніж удвічі.