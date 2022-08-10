Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що командування військ РФ, ймовірно, як і раніше, стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами на тлі посилення наступу на Донбасі та оборони від контратак України на півдні.
Розвідники припустили, що для підтримки війни Росія створила нове велике формування сухопутних військ — 3-й армійський корпус, який знаходиться в Мулиному Нижньогородської області на схід від Москви. Більшу частину 3-го корпусу планують забезпечити нещодавно сформованими “добровольчими” батальйонами. Потенційним солдатам пропонують вигідні грошові винагороди після того, як вони поїдуть до України.
Такі корпуси в РФ складаються з 15-20 тисяч військовослужбовців, втім Росії буде важко довести нове формування до такої чисельності, з огляду на “дуже обмежений рівень народного ентузіазму з приводу добровільної участі в бойових діях в Україні”.
- Нагадаємо, що в Україні триває 168-ма доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже майже 43 тисячі російських окупантів.
- Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що нещодавно повідомляли про створення десятків добровольчих батальйонів у РФ, яких готують до війни проти України. Напередодні цю інформацію офіційно підтвердили російські пропагандистські ЗМІ.