Росіяни створили новий армійський корпус для війни в Україні, проте через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможуть набрати до нього потрібну кількість людей.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що командування військ РФ, ймовірно, як і раніше, стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами на тлі посилення наступу на Донбасі та оборони від контратак України на півдні.

Розвідники припустили, що для підтримки війни Росія створила нове велике формування сухопутних військ — 3-й армійський корпус, який знаходиться в Мулиному Нижньогородської області на схід від Москви. Більшу частину 3-го корпусу планують забезпечити нещодавно сформованими “добровольчими” батальйонами. Потенційним солдатам пропонують вигідні грошові винагороди після того, як вони поїдуть до України.

Такі корпуси в РФ складаються з 15-20 тисяч військовослужбовців, втім Росії буде важко довести нове формування до такої чисельності, з огляду на “дуже обмежений рівень народного ентузіазму з приводу добровільної участі в бойових діях в Україні”.