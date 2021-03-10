Росія навряд чи швидко виконає рішення ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини) в разі їх виграшу Україною.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

“Ми працюємо на історію. Рішення ЄСПЛ потрібні для того, аби доводити факт окупації частини України. Аби ми мали юридичні підтвердження на спростування російських казок про “референдуми” і “добровільне приєднання”. І ці рішення, врешті, потрібні як основа для подальшої державної політики України”, – сказав заступник міністра.

За його словами, Росія навряд чи виконає рішення ЄСПЛ одразу. Але в історії не було випадків, щоби рішення Європейського суду з прав людини ігнорували. Наприклад, у випадку з кіпрськими справами це затяглося на 30 років, але нещодавно Туреччина почала виконувати рішення суду. Так само і Росія буде змушена, рано чи пізно, ці рішення виконати”, – додав він.

Наразі у великій палаті ЄСПЛ є дві великі українські справи щодо Криму і Донбасу. Це справи, об’єднані з кількох менших заяв, які подавала Україна.

Також є ще одна справа щодо українських моряків (справа пов’язана з подіями 25 листопада 2018 року, коли росіяни таранили, обстрілювали й захопили три українські військові кораблі з моряками на борту – ред.).

Нещодавно Україна подала також заяву проти Росії щодо організації резонансних замахів та вбивств на території України та інших держав.

На початку цього року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація контролювала Автономну республіку Крим з 27 лютого 2014 року. Це лише проміжне рішення, яке ЄСПЛ ухвалив у великій Кримській справі. На винесення остаточного рішення можуть піти роки.