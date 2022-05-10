Рада ООН вчора оголосила про проведення спеціальної сесії задля розгляду питання щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні через повномасштабну агресію Росії. Водночас РФ не братиме участі у заході.

Про це повідомляє The Guardian.

Понад 50 країн, зокрема Велика Британія, Німеччина, Туреччина та США, підтримали запит України та вимагають проведення позачергового засідання вищого правового органу ООН.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська делегація “не узаконить своєю присутністю нове політичне шоу, організоване під виглядом позачергової сесії”.

“На жаль, наші аргументи та пояснення щодо справжніх цілей цієї спеціальної військової операції та реальної ситуації на місцях повністю проігноровані”, — заявила вона.

Вона сказала, що “очевидно”, що аргументи Росії “також цього разу не будуть почуті” під час “нового антиросійського заходу” західних країн.