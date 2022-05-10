Про це повідомляє The Guardian.
Понад 50 країн, зокрема Велика Британія, Німеччина, Туреччина та США, підтримали запит України та вимагають проведення позачергового засідання вищого правового органу ООН.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська делегація “не узаконить своєю присутністю нове політичне шоу, організоване під виглядом позачергової сесії”.
“На жаль, наші аргументи та пояснення щодо справжніх цілей цієї спеціальної військової операції та реальної ситуації на місцях повністю проігноровані”, — заявила вона.
Вона сказала, що “очевидно”, що аргументи Росії “також цього разу не будуть почуті” під час “нового антиросійського заходу” західних країн.
- Нагадаємо, що з початку російського вторгнення територію України залишили близько 5,5 мільйона осіб. Більшість з них виїхала до Польщі.
- Також петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру extraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.